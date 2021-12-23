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SAHTE İÇKİ CAN ALMAYA DEVAM EDİYOR! MERSİN'DE SAHTE İÇKİDEN ÖLENLERİN SAYISI 4’E YÜKSELDİ
Mersin'de sahte içkiden 1 kişi daha hayatını kaybetti.
ASAYİŞ 23.12.2021, 11:36
Mersin'de sahte içkiden 1 kişi daha hayatını kaybetti.
Mut ilçesinde sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle tedavi gören Abdurrahman Öksüz (52) kurtarılamadı. Böylelikle ilçede sahte içkiden ölenlerin sayısı 4’e yükseldi.
Mersin'de bugüne kadar Ali Eser, Necati Yılmaz, Mejnun Ateş sahte içkiden hayatını kaybetmişti.
M.S'nin ise yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü belirtildi.
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