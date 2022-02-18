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RESTORAN İŞLETMECİSİ BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ
Mersin'de restoran işletmecisi şahıs, evinin önünde bıçaklanarak öldürüldü.
ASAYİŞ 18.02.2022, 10:59 18.02.2022, 13:48
Edinilen bilgiye göre, sabaha karşı saat 04.00 sıralarında meydana gelen olayda, restoran işletmecisi Can Sürvar (32), merkez Akdeniz ilçesi Hamidiye Mahallesi Silifke Caddesi üzerindeki evinin önünü geldiği sırada, 17 yaşındaki Y.E. tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı. Yaralı şahıs, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, şüpheli Y.E., suç aleti bıçakla birlikte yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki ilk ifadesinde, cinayeti yaşanan küfürleşme sonrası işlediğini söylediği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
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