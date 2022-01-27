Flaş HaberMERSİN’DE PKK/KCK OPERASYONU: 1 GÖZALTI
Son Dakika
RAYLARIN ÜZERİNE PARK EDİLEN OTOMOBİLE YÜK TRENİ ÇARPTI
Mersin’in Tarsus ilçesinde yük treni, demiryolu üzerine bırakılan otomobile çarptı.
ASAYİŞ 27.01.2022, 08:14 27.01.2022, 09:52
Mersin’in Tarsus ilçesinde yük treni, demiryolu üzerine bırakılan otomobile çarptı.
Kaza, Kemal Paşa Mahallesi’nde meydana geldi. Mersin’den Adana yönünde giden yük treninin makinisti, demiryolu üzerinde bir otomobilin olduğunu fark etti. Makinistin düdük çalıp, fren yapmasına karşın yük treni, rayların üzerindeki otomobile çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgede yapılan incelemede yaralı kimsenin olmadığı, 33 AKC 17 plakalı otomobilin demiryolu üzerine terk edildiği belirlendi.
Polis, otomobili bırakan kimliği belirsiz sürücüyü bulmak için çalışma başlattı.
12
açık
Namaz Vakti 27 Ocak 2022
|İmsak
|06:18
|Güneş
|07:41
|Öğle
|12:59
|İkindi
|15:44
|Akşam
|18:08
|Yatsı
|19:25
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|23
|54
|2. Konyaspor
|22
|45
|3. Alanyaspor
|23
|38
|4. Adana Demirspor
|23
|37
|5. Fenerbahçe
|23
|37
|6. Beşiktaş
|23
|36
|7. Hatayspor
|23
|36
|8. Başakşehir
|22
|34
|9. Gaziantep FK
|22
|32
|10. Sivasspor
|23
|31
|11. Kayserispor
|23
|31
|12. Karagümrük
|23
|30
|13. Kasımpaşa
|23
|27
|14. Göztepe
|23
|27
|15. Galatasaray
|23
|27
|16. Giresunspor
|23
|26
|17. Antalyaspor
|23
|24
|18. Rizespor
|23
|22
|19. Altay
|23
|18
|20. Ö.K Yeni Malatya
|22
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|21
|45
|2. Ankaragücü
|21
|45
|3. Erzurumspor
|21
|38
|4. Bandırmaspor
|21
|36
|5. İstanbulspor
|21
|36
|6. Eyüpspor
|20
|36
|7. Samsunspor
|20
|33
|8. Adanaspor
|21
|32
|9. Manisa Futbol Kulübü
|21
|28
|10. Tuzlaspor
|20
|27
|11. Keçiörengücü
|21
|26
|12. Gençlerbirliği
|21
|26
|13. Boluspor
|19
|24
|14. Kocaelispor
|21
|24
|15. Menemen Belediyespor
|21
|23
|16. Altınordu
|21
|22
|17. Bursaspor
|20
|20
|18. Denizlispor
|21
|19
|19. Balıkesirspor
|20
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Manchester City
|23
|57
|2. Liverpool
|22
|48
|3. Chelsea
|24
|47
|4. M. United
|22
|38
|5. West Ham United
|23
|37
|6. Arsenal
|21
|36
|7. Tottenham
|20
|36
|8. Wolverhampton Wanderers
|21
|34
|9. Brighton
|22
|30
|10. Leicester City
|20
|26
|11. Aston Villa
|21
|26
|12. Southampton
|22
|25
|13. Crystal Palace
|22
|24
|14. Brentford
|23
|23
|15. Leeds United
|21
|22
|16. Everton
|20
|19
|17. Norwich City
|22
|16
|18. Newcastle
|21
|15
|19. Watford
|20
|14
|20. Burnley
|18
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|22
|50
|2. Sevilla
|22
|46
|3. Real Betis
|22
|40
|4. Atletico Madrid
|21
|36
|5. Barcelona
|21
|35
|6. Real Sociedad
|21
|34
|7. Villarreal
|22
|32
|8. Rayo Vallecano
|21
|31
|9. Athletic Bilbao
|22
|31
|10. Valencia
|22
|29
|11. Osasuna
|22
|28
|12. Celta Vigo
|22
|27
|13. Espanyol
|22
|27
|14. Granada
|22
|24
|15. Elche
|22
|23
|16. Getafe
|22
|22
|17. Mallorca
|21
|20
|18. Cadiz
|22
|18
|19. Deportivo Alaves
|22
|17
|20. Levante
|21
|11