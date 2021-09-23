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POLİS VE JANDARMADAN ORTAK UYUŞTURUCU OPERASYONU
Mersin’in Çamlıyayla ilçesinde polis ile jandarmanın ortak yaptıkları operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.
ASAYİŞ 23.09.2021, 09:26 23.09.2021, 09:47
Alınan bilgiye göre, Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Mersin Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Çamlıyayla İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile birlikte Çamlıyayla’nın Kale Mahallesi’nde ikamet eden N.D. isimli şahsın evinde arama yaptı. Evin bodrum katında 3 kilo 150 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.
Başka bir operasyonda aynı ekip, Çamlıyayla’nın Kale Mahallesi’nde ikamet eden E.B. isimli şahsın evinde yaptıkları operasyonda, evin bahçesinde ekili vaziyette 15 kök kenevir ve 210 gram kubar esrar maddesi ele geçirdi.
2 kişinin gözaltına alındığı, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
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