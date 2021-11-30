'PES' DEDİRTEN HIRSIZLIK

Mersin’de namaz kılmak için cami avlusunda abdest alan şahsın şadırvana astığı ceketinden cüzdanını çalan şüpheli, güvenlik kameralarınca tespit edilerek yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 24 Kasım tarihinde polis merkezine müracaat eden 62 yaşındaki C.Ş., namaz kılmak için gittiği merkez Akdeniz ilçesindeki Eski Cami’nin bahçesinde abdest aldığı sırada, içerisinde 300 lira para, kimlik kartı ve banka kartının bulunduğu ceketindeki cüzdanının çalındığını belirterek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin tespiti için bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Kamera görüntülerinden şüphelinin kimliğine ulaşan ekipler, olayı gerçekleştiren 70 yaşındaki M.Ö’yü yakalayarak gözaltına aldı.

Şüpheli şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece, ’ev hapsi’ kararı ile serbest bırakıldı.

Hırsızlık anı kameralara yansıdı

Öte yandan Şener Şen’in ’Züğürt Ağa’ filmini anımsatan hırsızlık olayı, güvenlik kameralarınca saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, C.Ş. cami avlusunda abdest alırken, bankta oturan şüpheli şahıs bir süre abdest alan şahsı izledikten sonra uygun zamanı kollayarak şadırvanda asılı ceketin cebindeki cüzdanı alıp cebine koyarken görüntülendi. Şüphelinin daha sonra olay yerinden uzaklaştığı görüldü.