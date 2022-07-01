ÖZGECAN ASLAN BARIŞ MEYDANINA KAZANDIRILAN SANATSAL ALANLAR TAHRİP EDİLDİ

Mersin Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesince, 2020 yılı Mayıs ayında yapılan çalışmayla çehresi değiştirilen Özgecan Aslan Barış Meydanı’ndaki sanatsal çizimlerle dolu betopanlar kırılarak tahrip edildi.

Adnan Menderes Bulyarı üzerindeki Kültür Park içerisinde bulunan Özgecan Aslan Barış Meydanı yanındaki eski cep sinemasının atıl görüntüsünü gidermek ve alanın güvenliğini sağlamak, izinsiz giriş ve çıkışları önleyerek güvenlik tehdidini ortadan kaldırmak ve kötü amaçlı kullanımları önlemek adına, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan sanatsal dokunuşlu betopanlara kendini bilmezler tarafından zarar veriliyor. Yılbaşından bu yana yaklaşık 40 kez tahrip edilen ve Park ve Bahçeler Dairesi ekipleri tarafından düzeltilerek bakım onarımdan geçirilen bölgede, kısa zaman içinde yeni tahribatlar meydana geldi. Son olarak yine eski cep sinemasının doğu tarafında bulunan betopanlardan 8’i kırılarak tahrip edildi.

Büyükşehir Belediyesi olayı emniyet güçlerine bildirerek, hukuki süreci başlattı.