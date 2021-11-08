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ÖZ BABASI AZMETTİRDİ, 14 YAŞINDAKİ KIZINI VURDURDU

Kafede oturan 14 yaşındaki kızı vuran, kaçarken de polise ateş açması sonucu yoldan kaçan bir vatandaşı ayağından yaralayan kız yakalandı.

ASAYİŞ 08.11.2021, 13:07
ÖZ BABASI AZMETTİRDİ, 14 YAŞINDAKİ KIZINI VURDURDU
Kafede oturan 14 yaşındaki kızı vuran, kaçarken de polise ateş açması sonucu yoldan kaçan bir vatandaşı ayağından yaralayan kız yakalandı. Kızın azmettiricisi 14 yaşındaki yaralı kızın öz babası çıkarken, yardım eden şahıs ile birlikte tutuklandı.
Olay, 6 Kasım Cumartesi günü Konya merkez Selçuklu ilçesi Ferhuniye Mahallesi İktap Sokak üzerinde bulunan bir kafede meydana geldi. İddiaya göre, kafede oturan 14 yaşındaki M.E. isimli kız, kafeye gelen başka bir kızın silahlı saldırısına uğradı. Şüpheli kız, M.E’yi bacağından yaraladıktan sonra kaçarken, silah seslerini duyarak olay yerine gelen yakındaki polis ekiplerini karşısında görünce rastgele ateş açtı. Açılan ateş sonucunda yoldan geçen 72 yaşındaki Mustafa Ö. de ayağından yaralandı. Şüpheli, Nalçacı Caddesi üzerindeki plakasının sahte olduğu anlaşılan bir hafif ticari araçta bekleyen şahısla birlikte olay yerinden kaçtı. Bacağından yaralanan M.E, kafe yakınındaki özel hastaneye giderken, ayağından yaralanan Mustafa Ö. ise olay yerine sevk edilen ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Şüpheliler saklandığı bağ evine yapılan baskında yakalandı
Olayın ardından Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışmalara başladı. Çalışmalarda, çevredeki görgü tanıkları ve Plaka Tanıma Sistemi üzerinden araştırmalar yapılırken, yaralı M.E. ve annesi ile yapılan görüşmede, eski eşi A.E’den kendisi ve kızının sürekli ölüm tehdidi aldığını, bununla ilgili uzaklaştırma kararı aldıklarını, kızını eski eşinin azmettirdiği birinin vurduğunu beyan etti. Harekete geçen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, merkez Meram ilçesi Karahüyük Mahallesi Seymen Sokak’ta bulunan A.E’nin iki katlı bağ evine operasyon düzenledi.

Azmettirici yaralı kızın öz babası çıktı
Cinayet Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda, evde bulunan, çeşitli suçlardan 16 adet kaydı mevcut, Özel Belgede Sahtecilik Suçundan aranan H.Ç. (34) ikametten çıkarak boş tarlaya doğru kaçmaya başladı. Yakalanan H.Ç’nin yapılan üst aramasında olay yerinden kaçan ve üzerinde sahte plaka takılı olan araç ile aynı model araba anahtarı ele geçirildi. Eve yapılan baskında da yaralanan kızın babası olan çeşitli suçlardan 36 adet suç kaydı bulunan A.E. isimli şahıs yakalandı. Ev içerisinde yapılan aramada depo kısmında eşyaların altına saklanmış üzeri masa örtüleriyle gizlenmiş şekilde çeşitli suçlardan 15 adet kaydı bulunan ve kızı vuran A.B. (24) isimli kız yakalandı. Burada gözaltına alınan şüpheliler ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Kafede M.E’yi silahla yaralayan A.B, Cinayet Büro Amirliğinde alınan ifadesinde, vurulan kızın babası olan A.E’nin azmettirici olduğunu, H.Ç. isimli şahsın ise yardım ettiğini itiraf etti.

Saldırgan kız kılık değiştirmiş, saldırıyı önceden planlamışlar
Yapılan çalışmaların devamında olaydan bir gün önce yaralanan kızın babası A.E’nin, olay yeri olan kafenin fotoğraflarını çektirdiği, iş yerinin açılış kapanış saatini takip ettirdiği, yaralı olan kızını önceki tarihlerde zorla alıkoyduğu ve darp ettiği, ayrıca son günlerde takip ettirdiği tespit edildi.
Ayrıca saldırıyı düzenlenen A.B'nin yüzünü kapatıp tekrar olayı gerçekleştirmek üzere kafeye doğru gittiği çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerası görüntülerinden alınan fotoğraflarda şüpheli A.B'nin kıyafet değiştirmeye giderken ve değiştirmiş olarak farklı kıyafetlerle geçtiği görülüyor.

Kızı vuran şüpheli A.B. serbest, azmettirici ve yardım eden tutuklandı
Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan 3 şüpheli Konya Adliyesi’ne sevk edildi. Şüpheli A.B. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, azmettirici olan yaralı kızın öz babası A.E. ve yardım - yataklık yapan H.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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