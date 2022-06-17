OTOYOLDA TRAFİK KAZASI : 5 YARALI

Mersin’in Tarsus ilçesinde otoyolda iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kaza, TAG Otoyolu Tarsus-Adana bölümü Kavşaklar bölgesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Şule Pan’ın (45) kullandığı 01 AAD 192 plakalı otomobil, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu’nun Pozantı yol ayrımında, Burhan Kakaç (55) idaresindeki 80 ABE 284 plakalı otomobille çarpıştı. Kazayı gören sürücülerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücüler ile araçlardaki 3 kişi, ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.