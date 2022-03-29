OTOMOBİLİN HAVALANDIRMA IZGARASINDA 940 GRAM ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, başka bir ilden Mersin'e uyuşturucu sevkiyatı yapılacağının ihbarını aldı. Bunun üzerine kentte gelen bir otomobilde arama yapan ekipler, aracın ön kaput kısmı altında bulunan havalandırma ızgara bölümüne gizlenmiş 940 toz esrar ele geçirdi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alınırken, şahısların üst aramasında 3 gram eroin yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından M.K. ve R.T. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğer 2 şahıs ise adli kontrolle serbest bırakıldı.