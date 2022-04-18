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OTOMOBİL İLE HAFİF TİCARİ ARAÇ KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI
Mersin’in Tarsus ilçesinde otomobil ile PTT Kargo’ya ait hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı.
ASAYİŞ 18.04.2022, 14:02 18.04.2022, 14:08
Mersin’in Tarsus ilçesinde otomobil ile PTT Kargo’ya ait hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada iki aracın sürücüleri yaralandı.
Kaza, ilçeye bağlı Çiçekli ile Karaçerçili Mahallesi arasında meydana geldi. Emre D. (26) idaresindeki PTT Kargo’ya ait 33 AEG 624 plakalı hafif ticari araç ile Mehmet B. (60) yönetimindeki 06 CUL 479 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücü Emre D. ağır yaralanırken, Mehmet B. hafif yaralandı.
Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.
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