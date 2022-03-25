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OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI, YANINDAKİ İKİ ARAÇTA DA HASAR OLUŞTU
Mersin'de bir sitenin bahçesinde park halindeki otomobil alev alev yandı. Alevlere teslim olan araç, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
ASAYİŞ 25.03.2022, 15:21 25.03.2022, 15:23
Olay, Erdemli ilçesine bağlı Akdeniz Mahallesinde bir sitenin bahçesinde meydana geldi. Park halinde olan otomobil bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Kısa sürede alevlere teslim olan aracı gören site sakinleri, durumu 112 çağrı merkezine bildirdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev topuna dönen araçtaki yangını uzun uğraşlar sonucu söndürdü.
Yangının diğer araçlara ve alt katlara sıçrama ihtimaline karşı vatandaşlar da kısa süreli panik yaşadı.
Kullanılamaz hale gelen otomobile yakın park edilen iki araçta da hasar oluştu.
Öte yandan, polis yangınla ilgili inceleme başlattı.
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