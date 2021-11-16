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OTLUK YANGINI MAHALLELİYİ SOKAĞA DÖKTÜ
Mersin’in Silifke ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, mahalleliyi sokağa döktü, alevler evleri teğet geçti.
ASAYİŞ 16.11.2021, 11:29
Mersin’in Silifke ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, mahalleliyi sokağa döktü, alevler evleri teğet geçti. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Mukaddem Mahallesi’nde otluk alanda henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, kontrol altına alındı.
Mahalle halkını sokağa döken yangında soğutma çalışmaları sürdürülüyor.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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