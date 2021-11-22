ORMANLIK ALANDAKİ VAHŞETTE YAŞLI ADAMIN KESİK BAŞI ARANIYOR

71 yaşındaki Mustafa Keleş'in ineğini otlatmak için getirdiği dağ yolunda başı kesilmiş halde cansız bedeni bulundu. Yaşlı adamın kesilmiş başı ise jandarma ekiplerince cesedin bulunduğu çevrede aranıyor.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak'ın Çayçuma Perşembe beldesine bağlı Dursunlar köyü Kadıoğlu Mahallesi'nde kızı ile birlikte yaşadığı öğrenilen 71 yaşındaki Mustafa Keleş; iddiaya göre ineğini otlatmak için dağ yoluna gitti. Aradan geçen bir kaç saat sonra Keleş'in ormanlık alandaki cansız bedeni bir köylü tarafından bulundu. Durumun jandarma ekiplerine haber verilmesinin ardından bölgeye ekipler sevk edildi. Yapılan incelemede cesedin Mustafa Keleş'e ait olduğu öğrenildi. Başı kesilmiş halde bulunan Keleş'in cansız bedeni üzerinde delil toplayan ekipler kesilmiş başı ise cesedin yakınında arama çalışmasını sürdürüyor.

Görgü tanığının ifadesine başvurulurken olayı öğrenen köylüler dağ yoluna akın etti. İHA'ya konuşan Dursunlar Köyü Muhtarı Şerafettin Meşe, "Telefon geldiğinde bana Mustafa Keleş'in öldüğü ihbarı geldi. Cenazesi tarlada olduğunu söylediler. Jandarmayla beraber olay yerine geldik. Öyle bir masum insan ki böyle bir olaya layık görüldüğüne inanmıyorum. Çok değerli bir ağabeyimizdi. Başının kesik olduğu söylendi. Hanımı öldü. Çocukları gurbette. Kızıyla beraber yaşıyordu. Başımız sağolsun gerçekten acımız büyük" diye konuştu.

Yaşlı adamın cesedi morga kaldırıldı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde ineğini otlatmak için gittiği dağ yolunda başı kesilmiş halde bulunan 71 yaşındaki Mustafa Keleş'in cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Perşembe beldesi Dursunlar köyünde yaşayan 71 yaşındaki Mustafa Keleş, bu gün ineğini otlatmak için gittiği dağ yolunda ölü olarak bulundu. Bir köylü tarafından bulunan Keleş'in başının kesilmiş halde bulunması üzerine yapılan incelemelerde yaşlı adamın başını arama çalışmaları sürdürüldü. Çaycuma Cumhuriyet Başsavcısı da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Yaşlı adamın birlikte yaşadığı kızının da ifadesine başvuruldu.

Öte yandan, ilk incelemesi tamamlanan Keleş'in cesedi otopsi yapılmak üzere Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekiplerinin bölgedeki güvenlik önlemi sürüyor.