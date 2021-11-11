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ORMANLIK ALANDA KAYBOLAN 3 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLADI
Mersin’in Gülnar ilçesinde, Sarıkeçili Yörük ailesinin kırsal alanda çadır kurduğu sırada kaybolan 3 yaşındaki kız çocuğu için arama çalışması başlatıldı.
ASAYİŞ 11.11.2021, 18:25 12.11.2021, 09:08
Mersin’in Gülnar ilçesinde, Sarıkeçili Yörük ailesinin kırsal alanda çadır kurduğu sırada kaybolan 3 yaşındaki kız çocuğu için arama çalışması başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre, kış mevsimi nedeniyle Mersin’in sahil kesimlerinde konaklamak için göç eden Sarıkeçili Yörüklerinden Yağal ailesi, ilçeye bağlı Yanışlı Mahallesi kırsalında çadır kurdukları sırada 3 yaşındaki kızları Müslüme’nin kaybolduğunu fark etti. Bir süre kızlarını arayan aile, sonuç alamayınca yetkililerden yardım istedi. Ailenin yardım ihbarı üzerine bölgede AFAD, itfaiye ve jandarma ekiplerince kırsal alanda çalışma başlatıldı. Vatandaşların da destek verdiği çalışmalara, arama ve kurtarma köpekleri de katılıyor.
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