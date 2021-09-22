Son Dakika

ORMANIN TOHUMLARI ÇALINDI, O ANLAR FOTOKAPANA YANSIDI

Mersin’in Anamur ilçesinde yanan ormanlar için hazırlanan 302 kilogram ağırlığındaki yaklaşık 4 milyon 800 bin adet tohumu çalan 4 şüpheli önce fotokapana sonra jandarmaya yakalanıp tutuklandı.

ASAYİŞ 22.09.2021, 23:08 23.09.2021, 09:34
ORMANIN TOHUMLARI ÇALINDI, O ANLAR FOTOKAPANA YANSIDI

İlçede Orman İşletme Müdürlüğü tarafından kızılçam kozalağı toplanarak 302 kilogram ağırlığında yaklaşık 4 milyon 800 bin adet tohum elde edildi. Elde edilen tohumlar ilçede etrafı çitle çevrili yangın ekip binasının müştemilatında muhafaza altına alındı. Ayıklanıp temizlenme aşamasında olan tohumlar önceki gece akşamı gece 4 şüpheli tarafından çalındı. Sabah yanan ormanlar için hazırlanan tohumların çalındığını fark eden ekipler, fotokapan görüntülerini inceleyip jandarmaya haber verdi. Jandarma ekipleri orman işletmesinden aldığı görüntülerden yola çıkarak yaptığı çalışmada 4 şüpheliyi tespit edip yakaladı. Çalınan tohumlar da bulunarak orman işletmeye teslim edildi.

Jandarmada ifadesi alınan 4 şüpheli “Nitelikli hırsızlık” suçundan adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin tamamı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan foto kapana yansıyan görüntülerde şüphelilerin peş peşe gelerek tohum dolu çuvalları sırtlayıp götürmesi yer aldı.

banner290
Yorumlar (0)
32°
açık
Namaz Vakti 23 Eylül 2021
İmsak 05:02
Güneş 06:21
Öğle 12:40
İkindi 16:07
Akşam 18:48
Yatsı 20:03
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 6 14
2. Hatayspor 6 13
3. Trabzonspor 5 13
4. Altay 6 12
5. Karagümrük 6 11
6. Konyaspor 5 11
7. Fenerbahçe 5 10
8. Kayserispor 6 10
9. Alanyaspor 5 9
10. Gaziantep FK 6 8
11. Galatasaray 6 8
12. Sivasspor 6 6
13. Adana Demirspor 6 6
14. Malatyaspor 6 6
15. Kasımpaşa 5 5
16. Göztepe 6 5
17. Antalyaspor 6 5
18. Başakşehir 6 3
19. Giresunspor 5 1
20. Rizespor 6 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 6 16
2. Ankaragücü 6 12
3. Eyüpspor 6 12
4. Erzurumspor 6 12
5. Tuzlaspor 5 11
6. Bandırmaspor 6 9
7. Manisa FK 6 9
8. Boluspor 5 7
9. Samsunspor 5 7
10. Kocaelispor 5 7
11. Altınordu 6 7
12. Menemenspor 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Balıkesirspor 5 6
15. Denizlispor 6 6
16. Bursaspor 6 5
17. Gençlerbirliği 6 5
18. İstanbulspor 5 4
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Chelsea 5 13
2. Liverpool 5 13
3. M. United 5 13
4. Brighton 5 12
5. Man City 5 10
6. Everton 5 10
7. Tottenham 5 9
8. West Ham 5 8
9. Brentford 5 8
10. Aston Villa 5 7
11. Watford 5 6
12. Leicester City 5 6
13. Arsenal 5 6
14. Crystal Palace 5 5
15. Southampton 5 4
16. Wolverhampton 5 3
17. Leeds United 5 3
18. Newcastle 5 2
19. Burnley 5 1
20. Norwich City 5 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 6 16
2. Atletico Madrid 6 14
3. Sevilla 5 11
4. Valencia 6 10
5. Rayo Vallecano 6 10
6. Real Sociedad 5 10
7. Athletic Bilbao 6 9
8. Barcelona 4 8
9. Osasuna 5 8
10. Mallorca 6 8
11. Villarreal 5 7
12. Real Betis 5 6
13. Espanyol 6 6
14. Elche 6 6
15. Cádiz 5 5
16. Levante 6 4
17. Celta de Vigo 6 4
18. Granada 5 3
19. Getafe 6 0
20. Deportivo Alaves 5 0
sanalbasin.com üyesidir