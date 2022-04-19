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ÖDEME YAPMADIĞI SAHTE DEKONTLA DOLANDIRDI
Mersin'de internet üzerinden ilana koyulan oyun konsollarını satın alan, ödeme yapmadığı halde sahte dekontlar düzenleyerek müştekileri dolandırdığı iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı.
ASAYİŞ 19.04.2022, 14:00
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, emniyete başvuran müştekiler, internet üzerinden ilana koydukları oyun konsollarını bir kişinin satın aldığını, daha sonra verdikleri banka hesaplarına EFT yaptığı şeklinde fotoğraf göstererek dolandırıldıklarını belirterek, şikayetçi oldu. Bunun üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yandol Büro Amirliği ekipleri, şahsın H.E.B. olduğunu tespit etti. Şüphelinin bir otelde kaldığını belirleyen ekipler, yaptığı operasyonla şahsı gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı.
Kaynak: İHA
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