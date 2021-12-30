Son Dakika

NEFİSE’SİZ İLK DERS, HAYALİ ÖĞRETMEN OLMAKMIŞ

Mersin’de yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışırken kamyonetin çarpması sonucu yaşamını yitiren 16 yaşındaki lise öğrencisi Nefise Buruk’un okulunda ilk ders hüzünlü başladı.

ASAYİŞ 30.12.2021, 12:33 30.12.2021, 12:50
NEFİSE’SİZ İLK DERS, HAYALİ ÖĞRETMEN OLMAKMIŞ

Mersin’de yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışırken kamyonetin çarpması sonucu yaşamını yitiren 16 yaşındaki lise öğrencisi Nefise Buruk’un okulunda ilk ders hüzünlü başladı. Çocuk gelişimi okuyan Nefise’nin öğretmen olma hayali kurduğu öğrenilirken, sınıfında masasına resmi ile çiçekler bırakıldı. Ayrıca, Nefise’nin ölümüne neden olan kamyonet sürücüsü A.Y.’nin adliyeye sevk edildiği, çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı öğrenildi.

Kaza, önceki akşam saatlerinde Mersin-Antalya D-400 karayolu üzerinde Erdemli ilçesi sağlık meslek lisesi karşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ertuğrul Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Nefise Buruk’a yaya geçidinden karşıya geçtiği sırada A.Y. idaresindeki 33 VNZ 60 plakalı kamyonet çarptı. Yaklaşık 50 metre savrulan genç kız ağır yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı genç kız, ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen genç kız, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Dün ise genç kızın cenazesi Küstülü Mahallesi’nde gözyaşları arasında dualarla toprağa verildi.

Kamyonet sürücüsü A.Y.’nin adliyeye sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı öğrenildi.

Hayali öğretmen olmak

Öte yandan dün cenaze töreni nedeniyle ders işlenmeyen Nefise’nin eğitim gördüğü çocuk gelişim sınıfı da ders başı yaptı. Öğretmenler ve öğrenciler Nefise’nin masasına resmini koyup, çiçek ve notlar bıraktı. Tüm okulun hüzünlü olduğu olay ile ilgili Nefise’nin sınıf arkadaşları da özellikle herkesin trafik kurallarına riayet etmesini istedi.

Sınıf olarak çok üzgün olduklarını, aralarından bir arkadaşlarının erken ayrıldığını belirten öğrencilerden Eylül Başkaya, ”Nefise’nin çok hayalleri vardı. En başta iyi bir anne olmak istiyordu. Üniversiteyi kazanıp iyi bir yerlere gelmek ve iyi bir çocuk gelişimi öğretmeni olmak istiyordu. Çocukları çok seviyordu. Aramızdan çok erken ayrıldı hepimiz çok üzgünüz” dedi.

Yaya, üst ve alt geçitleri kullanarak dikkat ettiklerine değinen Başkaya, sürücülerden de ayni hassasiyeti istediklerini kaydetti.

"Sınıf onunla mutluydu"

Olandan okul olarak çok fazla etkilendiklerini aktaran öğrencilerden Şerife Eriş ise “Bu olaydan her kes tüm Türkiye ders çıkarmalı. Şoförler, yayalar herkes trafik kurallarına uymalı” diye konuştu.

Nefise’nin çok iyi bir arkadaş olduğuna da dikkat çeken Eriş, “Olay günü çok güldük eğlendik. Bütün sınıf onunla mutluydu. Herkesle arası çok iyiydi, öğretmenlerimiz de çok severdi” ifadelerini kullandı.

İlk derse giren çocuk gelişim uzmanı Zeynep Dere de yaşanan acı olay nedeniyle üzüntülerini belirtirken, ağlamamak için kendini zor tuttu.

banner290
Yorumlar (0)
14
kapalı
Namaz Vakti 30 Aralık 2021
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 19 46
2. Konyaspor 19 39
3. Başakşehir 19 33
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 19 32
6. Adana Demirspor 19 30
7. Beşiktaş 19 28
8. Alanyaspor 19 28
9. Gaziantep FK 19 28
10. Galatasaray 19 27
11. Karagümrük 19 27
12. Sivasspor 19 26
13. Kayserispor 19 24
14. Giresunspor 19 22
15. Antalyaspor 19 22
16. Altay 19 18
17. Rizespor 19 17
18. Kasımpaşa 19 15
19. Göztepe 19 15
20. Öznur Kablo Yeni Malatya 19 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 18 39
2. Ankaragücü 18 36
3. Erzurumspor 18 36
4. Bandırmaspor 18 32
5. Eyüpspor 18 32
6. İstanbulspor 18 27
7. Samsunspor 18 27
8. Adanaspor 18 26
9. Gençlerbirliği 18 26
10. Tuzlaspor 18 24
11. Kocaelispor 18 24
12. Manisa FK 18 22
13. Altınordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Ankara Keçiörengücü 18 19
17. Bursaspor 18 19
18. Denizlispor 18 16
19. Balıkesirspor 18 8
Takımlar O P
1. Man City 20 50
2. Chelsea 20 42
3. Liverpool 19 41
4. Arsenal 19 35
5. West Ham 19 31
6. Tottenham 17 30
7. M. United 17 28
8. Wolverhampton 18 25
9. Leicester City 18 25
10. Brighton 18 24
11. Crystal Palace 19 23
12. Aston Villa 18 22
13. Southampton 19 21
14. Brentford 18 20
15. Everton 17 19
16. Leeds United 18 16
17. Watford 17 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 19 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 19 46
2. Sevilla 18 38
3. Real Betis 18 33
4. Rayo Vallecano 18 30
5. Atletico Madrid 18 29
6. Real Sociedad 18 29
7. Barcelona 18 28
8. Valencia 18 28
9. Villarreal 18 25
10. Athletic Bilbao 19 24
11. Espanyol 18 23
12. Granada 18 22
13. Osasuna 18 22
14. Celta de Vigo 18 20
15. Mallorca 18 20
16. Getafe 18 15
17. Elche 18 15
18. Deportivo Alaves 18 15
19. Cádiz 18 14
20. Levante 18 8
sanalbasin.com üyesidir