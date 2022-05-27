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NE KIZLARININ ODASINA GİREBİLİYORLAR NE ÇEYİZİNİ DAĞITABİLİYORLAR

Mersin’de eski nişanlısı tarafından sokak ortasında tabancayla defalarca vurularak öldürülen 24 yaşındaki Raziye Oskay’ın acısı hiç dinmiyor.

ASAYİŞ 27.05.2022, 10:41
NE KIZLARININ ODASINA GİREBİLİYORLAR NE ÇEYİZİNİ DAĞITABİLİYORLAR

Mersin’de eski nişanlısı tarafından sokak ortasında tabancayla defalarca vurularak öldürülen 24 yaşındaki Raziye Oskay’ın acısı hiç dinmiyor. 4,5 aydır gözyaşları hiç dinmeyen Oskay ailesi, kızları için adalet istiyor. Anne Fatma İsmet Oskay, 31 Mayıs’ta ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle yargılanacak sanık Barış Can U.’nun en ağır cezaya çarptırılmasını isteyerek, “Ben onun saçının teline kıyamıyordum. Evladımın odasına giremiyorum. Çeyizini dağıtmaya ellerim varmıyor. Adalet istiyorum” dedi.
Mersin’in merkez Toroslar ilçesi Okan Merzeci Mahallesinde eski nişanlısı Barış Can U. tarafından tabancayla defalarca ateş edilerek öldürülen Raziye Oskay'ın ailesi, kızlarının acısını ilk günkü gibi yaşıyor. 10 Ocak 2022 tarihinde meydana gelen olayda, sabah erken saatte işe gitmek için evden çıkan Raziye Oskay’ın yolunu kesen eski nişanlısı Barış Can U., çıkan tartışma sonrası Raziye’yi birçok kez ateş ederek ağır yaralamış, genç kız kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Olayın ardından kaçan zanlı ise polisin operasyonuyla yakalanıp, gözaltına alınmış, yapılan işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.
Öte yandan, Raziye’nin yıllardır sanığın baskı ve tehdidine maruz kaldığı, 11 yıl boyunca her gün ölüm korkusuyla yaşadığı ortaya çıkmıştı.

İddianamede müebbet hapis cezası istendi
Cinayetle ilgili Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma nisan ayında tamamlanmış, hazırlanan iddianame 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti. İddianamede, 'tasarlayarak adam öldürme' suçundan sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istenmişti. İddianamede, sanığın Raziye’yi uzun yıllardır sistematik bir şekilde baskı, tehdit, zor ve cebir altında tuttuğuna özellikle değinilerek, Raziye’nin gerek psikolojik gerekse de hukuki olarak verdiği mücadeleye delilleri ile birlikte detaylı olarak yer verilmişti.

“4,5 aydır gözyaşım dinmiyor. Evladımın odasına giremiyorum”
Kızlarının eski nişanlısı tarafından katledilmesi nedeniyle büyük acı yaşayan Oskay ailesi, Raziye’nin odasını İHA muhabirine açarak duygularını paylaştı. Gözyaşlarıyla yaşadıkları acıyı anlatan 46 yaşındaki anne Fatma İsmet Oskay, Raziye’nin gencecik yaşta hayattan koparılmasına dayanamadıklarını söyledi. Anne Oskay, “Allah kimseye evlat acısı vermesin. Benim hala ciğerim, canım yanıyor; 4,5 aydır gözyaşım dinmiyor. Evladımın odasına giremiyorum. Ben adalet istiyorum. Benim çocuğumun kanı yerde kalmasın; çünkü o masumdu, günahsızdı. O cani ağırlaştırılmış müebbet alsın; o delikten çıkamasın. Benim yavrumun kanı, bizim çektiğimiz acılar yanına kalmasın” dedi.

“Evlat hasretine dayanamıyorum, yüreğim yanıyor. Ben onun saçının teline kıyamıyordum”
Kızının yaşadığı acılar nedeniyle 11 yıl boyunca her gün ağladığını vurgulayan gözü yaşlı anne, “11 senedir bugünden korktum ve sonunda korktuğum oldu. Evlat hasretine dayanamıyorum, yüreğim yanıyor. Bunun hiçbir tarifi yok. Odasına giriyorum; çocuğum yok. Akşam oluyor, iş çıkış saati yemeğe beklediğim biri yok. Ailemizde hiç huzur kalmadı, sağlık kalmadı, sağlık problemlerim oluştu. Yüreği yanan bir anne, başka ne söyleyebilir? Ben onun saçının teline kıyamıyordum. El bebek gül bebek büyüttüm. Bu cani için büyütmedim ben onu” diye konuştu.

“Çeyizini dağıtmaya ellerim varmıyor. Adalet istiyorum; evladımın kanı yerde kalmasın”
Sanık için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteyen Anne Fatma Oskay, “Onu Allah'a havale ediyorum; dilerim Allah, bana yaşattıklarını kimsenin yanına koymasın. Ağırlaştırılmış müebbet istiyorum, adalet istiyorum. Elini kolunu sallaya sallaya 10 sene-16 sene sonra af çıkıp da benim evladım bir daha gelmeyecek, o da o delikte ölsün istiyorum. Bütün büyüklerime yalvarıyorum; Raziye için adalet istiyorum. Evladımın kanı yerde kalmasın. Hiçbir şekilde af istemiyorum, o hücrelerde çürüsün istiyorum, çünkü benim evladım bir daha gelmeyecek. Ben büyüttüm, besledim, iş güç sahibi yaptım, böyle bir caninin gelip de vurmaya hakkı yok” ifadelerini kullandı.
Babası Murat Oskay’ın (53) arada bir Raziye’nin odasına girip ağladığını söyleyen Anne Oskay, kızının ‘gelin olacağım’ diyerek kendi elleriyle hazırlayıp dolaba koyduğu çeyizlerini kimseye veremediğini belirterek, “Ellerim varmıyor onları dağıtmaya. Dağıtamadım. Allah o caniyi bildiği gibi yapsın” dedi.

“Nasıl kıydı benim ceylanıma? Açmamış gonca güldü o”
Raziye’nin babaannesi 71 yaşındaki Raziye Oskay da sürekli gözyaşı dökerek, “Torunum benim adımı taşıyordu. ‘Babaanne, senin adını taşıyorum. Düğünüm olursa bana altın kemer takacaksın’ dedi. Ben de ‘Kızım sen allı duvaklı gelin çıkarsan ben sana neler yaparım’ dedim. Dayanamıyorum yavruma. Nasıl kıydı benim ceylanıma? Açmamış gonca güldü o. Yavrumu soldurdu, gonca gülümüzü soldurdu. Yaktı, kavurdu bizim ciğerimizi” diye konuştu.
Raziye Oskay cinayetinin ilk duruşması 31 Mayıs Salı günü 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

Kaynak: İHA
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