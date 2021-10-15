NARENCİYE YÜKLÜ KAMYON YANDI

Mersin’in Tarsus ilçesinde narenciye yüklü kamyonda çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, TEM otoyolunun Adana-Tarsus yönü Doğan Tesisleri yakınlarında D.Ş.’nin kullandığı 01 ETY 58 plakalı narenciye yüklü tırın alt bölümünden henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükseldi. Durumu fark eden sürücü D.Ş. aracı güvenlik şeridinde durdurdu. İhbar üzerine olay yerine gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri yangını söndürdü. Maddi hasarın oluştuğu yangında yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.