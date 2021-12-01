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MUT’TA TRAFİK KAZASI 3 YARALI
Mersin’in Mut ilçesinde minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
ASAYİŞ 01.12.2021, 15:08 01.12.2021, 15:11
Mersin’in Mut ilçesinde minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Kaza ilçeye bağlı Gedik Mahallesinde meydana geldi. K. H. yönetimindeki 33 U 2924 plakalı minibüs, Mut Kırovası istikametine giderken, karşı yönden gelen henüz sürücünün ismi öğrenilemeyen 33 VDJ 73 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.
Kazada her iki araçta bulunan K.H., Ş.H. ve ismi belirlenemeyen sürücü ambulanslarla Mut Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Hastanede ilk müdahalesi yapılan yaralılar daha sonra Mersin ve Silifke’ye sevk edildi.
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