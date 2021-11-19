MÜSLÜME'NİN AİLESİ JANDARMA KARAKOLUNA GÖTÜRÜLDÜ
Mersin’in Gülnar ilçesinde kaybolduktan 10 gün sonra, çadırdan 7-8 kilometre uzakta 500 metre yüksekliğindeki dağın tepesinde cansız bedenine ulaşılan Müslüme’nin ailesi, ifadelerine başvurulmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.
Mersin’in Gülnar ilçesinde kaybolduktan 10 gün sonra, çadırdan 7-8 kilometre uzakta 500 metre yüksekliğindeki dağın tepesinde cansız bedenine ulaşılan Müslüme’nin ailesi, ifadelerine başvurulmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.
Gülnar’da Yörük ailenin 2,5 yaşındaki kızı Müslüme’nin çadırlarının önünde bisikletiyle oynarken kaybolması sonucu başlatılan arama çalışmalarının 10. gününde acı haber geldi. Arama çalışmalarına katılan ekipler, küçük kızın cansız bedenine ulaştı. Müslüme’nin cenazesi çadırdan 7-8 kilometre mesafede, 500 metre yüksekliğindeki bir dağın tepesinde bulundu.
Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemeleri sürerken, küçük kızın babası Mehmet Yağal, annesi Selvi Yağal ile dede, nine ve kardeşler ile yakın akrabaları, ifadelerine başvurulmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldüler.
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