MİNİK DURU’NUN ÖLÜMÜNE PARA CEZASI

Mersin’de babasının doğum günü için ailesiyle birlikte gittikleri restoranın oyun parkındaki oyuncak helikopterde elektrik akımına kapılarak yaşamını yitiren 5 yaşındaki Duru Tan’ın ölümünden sorumlu sanıkların cezası belli oldu. 2 sanığa 2 yıl 1 ay, 2 sanığa ise 3 yıl 4 ay hapis cezası verilirken, sanıkların hepsinin cezası paraya çevrildi.

Mersin 19. Asliye Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına sadece taraf avukatları katıldı. Duruşmada taraf avukatları savunma yaparken, iddia makamının iddianamesiyle ilgili görüşlerini bildirdiler. Geçen duruşma okunan bilirkişi raporunda, sanıklardan işletme sahibi F.A. ve oğlu H.A’nın asli kusurlu, çalışanlar M.S. ve E.U’nun da tali kusurlu bulunduğu belirtilmişti.

Mahkeme savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, F.A, H.A, M.S. ve E.U’nun "taksirle bir kişinin ölümüne neden olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Hakim, sanıklardan asli kusuru bulunan F.A. ve oğlu H.A.’ya 3 yıl 4 ay, tali kusurlu bulunan çalışanlar M.S. ve E.U.’ya ise 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi. Hakim, anne ve oğlunun hapis cezasını 24 bin, çalışanların da 15 bin lira olarak para cezasına çevirdi.

Olayın geçmişi

Mersin Serbest Bölgesinde çalışan Zafer Tan (45), doğum günü dolayısıyla eşi Nilgün Tan (37), kızları Duygu (15) ve Duru (5), yakın arkadaşı ve onun çocuklarıyla birlikte 30 Ağustos 2019 tarihinde merkez Toroslar ilçesi Doruklu Mahallesi’ndeki bir restorana yemeğe gitmiş, restoranın oyun parkında oynamaya başlayan çocuklardan Duru Tan, oyuncak helikopterde hareketsiz halde bulunmuş ve elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdiği anlaşılmıştı. Olayın ardından Tan ailesi, kızlarının ölümünde ihmalleri bulunduğu gerekçesiyle restoran işletmecisi Fatma A. ve oğlu Hasan A. ile restoran çalışanları hakkında dava açmıştı.