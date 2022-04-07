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MİNİBÜS ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPTI: 4 YARALI
Mersin'in Erdemli ilçesinde kontrolden çıkan minibüsün elektrik direğine çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
ASAYİŞ 07.04.2022, 13:42
Edinilen bilgiye göre, kaza ilçeye bağlı Çeşmeli Mahallesinde Mersin Antalya D-400 karayolunun Mersin istikametinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 33 AGY 207 plakalı minibüs Çeşmeli'deki eski karakol binası yakınlarına geldiğinde karşısına iddiaya göre aniden bir köpek çıktı. Sürücünün köpeğe çarpmamak için manevra yapması sonucu kontrolden çıkan minibüs yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazada sürücüyle birlikte araçtaki 4 kişi yaralandı.
Yaralılar Mersin ve ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: İHA
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