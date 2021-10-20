MEZİTLİDE DOKTOR DEHŞETİ !

Alınan bilgiye göre, merkez Mezitli ilçesindeki Mezitli Güçlendirilmiş Göçmen Sağlığı Merkezi'nde görev yapan Dr. Hasan Çayır ile Dr. Ahmet Dikmen arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine iddiaya göre, Dr. Çayır meslektaşı Dr. Dikmen'e pompalı tüfekle ateş etti.

Dr. Çayır olay yerinden kaçarken, yaralanan doktor Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı doktor, meslektaşlarının müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olaydan sonra kaçan katil zanlısı Dr. Hasan Çayır polis tarafından yakalandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.