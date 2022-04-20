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MEZİTLİ’DE BİSİKLET HIRSIZLIĞI YAPAN ŞAHIS YAKALANDI
Mersin'in Mezitli ilçesindeki bisiklet hırsızı yakalandı.
ASAYİŞ 20.04.2022, 11:09 20.04.2022, 11:14
Mezitli İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince son bir ayda Mezitli ilçesinde meydana gelen bisiklet hırsızlığı olayları nedeniyle araştırma çalışmaları düzenledi.
Yapılan kamera destekli çalışmalarla T.P isimli şahsın Mezitli’de 8 farklı adreste bisiklet çaldığı tespit edildi.
Bisiklet hırsızı zanlı ikamet ettiği Fatih Mahallesinde yakalanarak adli mercilere sevk edildi.
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