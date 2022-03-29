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MEZARLIK KAVŞAĞINDA TRAFİK KAZASI
3.Çevre yolu mezarlık kavşağında maddi hasarlı trafik kazası yaşandı.
ASAYİŞ 29.03.2022, 15:28 29.03.2022, 15:47
Mersin Yenişehir İlçesi 3.çevre yolu mezarlık kavşağı civarında maddi hasarlı trafik kazası yaşandı.
Hatalı sollama sonucu direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü bariyerlere çarptı.
Can kaybının yaşanmadığı kazada araç maddi hasar aldı.
Kaynak: mersintime
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