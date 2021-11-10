MERSİN’DEKİ ORMAN YANGININDA ÇOK SAYIDA SERA DA ZARAR GÖRDÜ

Mersin’in Bozyazı ilçesinde çıkan orman yangınında çok sayıda sera da zarar gördü. 7 helikopter ve bir uçağın söndürme çalışmasına katıldığı orman yangını kuvvetli rüzgara rağmen güçlükle de olsa kontrol altına aldı.

Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde Bozyazı ilçesi Gözce Mahallesi’nde ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın bölgesine 7 helikopter, 1 uçak ile 20 arazöz ve çok sayıda ekip sevk edildi. Yangın bölgedeki kuvvetli rüzgar nedeniyle Tekeli Mahallesi’ne kadar yayıldı. Yangın bölgede bulunan yerleşim yerlerine yaklaştı bir çok muz ve sebze seralarına zarar verdi. Yangın ekiplerin müdahalesi ile evlere ve ahırlara ulaşmadan kontrol altına alındı.

Ekiplerin yaklaşık 8 saatlik havadan ve karadan mücadelesi sonucu yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı.

Yangından dolayı serası zarar gören vatandaşlardan Muarrem Yamalak, ”Seradayım, senin evin orası yanıyor dediler. Ateş oradan çıkmasıyla buraya kadar inmesi anlık oldu. Arazöz geldi buraya. Havuza su borusunu attık, ev ve ahırı kurtardık. Hep seralar zarar gördü” dedi.

Serası zarar gören Ali Çopur, bölge genelinde hemen her yerde hasar olduğunu aktardı.