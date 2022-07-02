MERSİN’DEKİ KAZADA ÖLEN 4 KİŞİNİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU
Mersin’in Mut ilçesinde eşya nakliye kamyonunda yaşamını yitiren 4 kişinin ismi belli oldu.
Mersin’in Mut ilçesinde eşya nakliye kamyonunda yaşamını yitiren 4 kişinin ismi belli oldu.
Kaza, Mut-Karaman karayolunun 5. kilometresinde Yapın Mahallesi yakınlarında ölüm virajı olarak anılan bölgede meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Karaman istikametinden Mersin istikametine seyir halinde olan Mehmet Topal idaresindeki 33 B 4458 plakalı evden eve eşya taşımacılığı yapılan kamyonun sürücüsü, virajda yoldan çıkarak karşı şeritten şarampole savruldu. Kazada araçta bulunanlardan 3 kişi olay yerinde, bir kişi ise ilçe devlet hastanesinden Mersin’e ambulansla sevk edilirken yolda yaşamını yitirdi.
Kazada yaşamını yitirenlerin sürücü Mehmet Topal ile birlikte Abdülselam Dündar, Bahattin Dünar ve Abdulgaffur Acar olduğu öğrenildi.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
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