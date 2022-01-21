MERSİN’DEKİ ÇİFTE CİNAYET, POLİSİN TİTİZ ÇALIŞMASI SONUCU AYDINLATILDI

Mersin’in Erdemli ilçesinde 13 gün önce eşinin kuzenini darp ederek öldürmekten tutuklanan yabancı uyruklu şüphelinin, kayıp olarak aranan 4 aylık hamile eşini de öldürdüğünün ortaya çıkmasının ardından başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 10 şüpheli, ’adli kontrol’ kapsamında serbest bırakıldı.

8 Ocak’ta Erdemli ilçesine bağlı Akdeniz Mahallesi Uygur Sokak üzerinde bulunan bir evde meydana gelen olayda, iddiaya göre, yabancı uyruklu A.H, eşinin kuzeni Muhammet A.’yı (22) odunla darp ederek ağır yaraladı. Şuuru kapalı olarak hastaneye kaldırılan Muhammet A. 16 Ocak’ta hayatını kaybetti. Polisin yaptığı çalışma sonucu şüpheli A.H., kısa sürede saklandığı adreste yakalanarak ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

4 aylık hamile eşini de öldürüp sazlığa gömmüş

Cinayetin ardından yürütülen soruşturmada, cezaevinde bulunan zanlının 4 aylık hamile eşi Rim A.’nın (23) da 22 Aralık tarihinden bu yana kayıp olduğu bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine soruşturmayı derinleştiren ekipler, bilgisi olabileceği değerlendirilen 10 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin sorgusu sonrası A.H.’nin karısını da öldürüp evlerinin 150 metre arka kısmında bulunan briket fabrikasının bahçesindeki sazlık alana gömdüğü belirlendi. Elde edilen bilgiler doğrultusunda cumhuriyet savcısı gözetiminde bölgede kazı yapan ekipler, hamile kadının cesedini buldu. Gömüldüğü yerden çıkarılan kadının cansız bedeni, olay yeri ve savcının incelemesinin ardından cenaze aracı ile hastane morguna kaldırıldı.

10 şüpheli ’adli kontrol’ kapsamında serbest bırakıldı

Tutuklu bulunan cinayet zanlısının eşini sosyal medya hesaplarının şifresini vermediği için çıkan tartışmada sert bir cisimle darp ederek öldürdüğü ileri sürülürken, olayla ilgili gözaltına alınan H.H., M.H., A.H., A.A., G.H., A.C., M.H., B.C., H.H. ve A.H. adlı şüpheliler sevk edildikleri mahkemece ’adli kontrol’ kapsamında serbest bırakıldı.