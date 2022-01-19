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MERSİN’DE YOLCU OTOBÜSÜNDE 2 KİLO METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ
Mersin polisi, bir şehirlerarası yolcu otobüsünde yaptığı aramada 2 kilo 22 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.
ASAYİŞ 19.01.2022, 10:32 19.01.2022, 14:28
Mersin polisi, bir şehirlerarası yolcu otobüsünde yaptığı aramada 2 kilo 22 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehirlerarası otobüs terminalinde bir yolcu otobüsünde uyuşturucu olduğu ihbarını aldı. Bunun üzerine otobüste narkotik dedektör köpeği Mila’nın da katılımıyla arama yapıldı. Yapılan aramada İ.A.’ya ait 5 ayrı paket halinde 2 kilo 22 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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