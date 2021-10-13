Son Dakika

MERSİN’DE YEM FABRİKASINDA YANGIN

Mersin’in Tarsus ilçesinde bir yem fabrikasının silo bölümünde çıkan yangında maddi hasar oluştu.

ASAYİŞ 13.10.2021, 10:33 13.10.2021, 10:45
MERSİN’DE YEM FABRİKASINDA YANGIN

Mersin’in Tarsus ilçesinde bir yem fabrikasının silo bölümünde çıkan yangında maddi hasar oluştu.

İlçeye bağlı Yenice Mahallesi D-400 Karayolu kenarında bulunan yem fabrikasında bulunan siloların içinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Fabrika çalışanlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yaralı ve can kaybının olmadığı yangında maddi hasar oluştu. Yangınla ilgili itfaiye ve polisin incelemesi devam ediyor.

banner290
Yorumlar (0)
19°
açık
Namaz Vakti 13 Ekim 2021
İmsak 05:18
Güneş 06:36
Öğle 12:34
İkindi 15:48
Akşam 18:21
Yatsı 19:35
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 8 19
2. Trabzonspor 8 18
3. Beşiktaş 8 17
4. Hatayspor 8 16
5. Altay 8 15
6. Konyaspor 8 14
7. Karagümrük 8 14
8. Galatasaray 8 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 8 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 8 9
14. Antalyaspor 8 8
15. Başakşehir 8 6
16. Kasımpaşa 8 6
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 8 6
18. Göztepe 8 5
19. Giresunspor 8 5
20. Rizespor 8 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 8 20
2. Ankaragücü 8 18
3. Eyüpspor 8 16
4. Bandırmaspor 8 15
5. Erzurumspor 8 15
6. Tuzlaspor 7 14
7. Kocaelispor 7 13
8. Samsunspor 7 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Altınordu 8 10
11. Manisa FK 8 9
12. Boluspor 7 8
13. Menemenspor 8 8
14. İstanbulspor 7 7
15. Denizlispor 8 7
16. Adanaspor 8 6
17. Balıkesirspor 7 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 7 4
Takımlar O P
1. Chelsea 7 16
2. Liverpool 7 15
3. Man City 7 14
4. M. United 7 14
5. Everton 7 14
6. Brighton 7 14
7. Brentford 7 12
8. Tottenham 7 12
9. West Ham 7 11
10. Aston Villa 7 10
11. Arsenal 7 10
12. Wolverhampton 7 9
13. Leicester City 7 8
14. Crystal Palace 7 7
15. Watford 7 7
16. Leeds United 7 6
17. Southampton 7 4
18. Burnley 7 3
19. Newcastle 7 3
20. Norwich City 7 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 17
2. Atletico Madrid 8 17
3. Real Sociedad 8 17
4. Sevilla 7 14
5. Osasuna 8 14
6. Rayo Vallecano 8 13
7. Athletic Bilbao 8 13
8. Valencia 8 12
9. Barcelona 7 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 7 11
12. Mallorca 8 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 8 9
15. Cádiz 8 7
16. Celta de Vigo 8 7
17. Granada 8 6
18. Levante 8 4
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 8 1
sanalbasin.com üyesidir