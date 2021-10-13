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MERSİN’DE YEM FABRİKASINDA YANGIN
Mersin’in Tarsus ilçesinde bir yem fabrikasının silo bölümünde çıkan yangında maddi hasar oluştu.
ASAYİŞ 13.10.2021, 10:33 13.10.2021, 10:45
Mersin’in Tarsus ilçesinde bir yem fabrikasının silo bölümünde çıkan yangında maddi hasar oluştu.
İlçeye bağlı Yenice Mahallesi D-400 Karayolu kenarında bulunan yem fabrikasında bulunan siloların içinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Fabrika çalışanlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yaralı ve can kaybının olmadığı yangında maddi hasar oluştu. Yangınla ilgili itfaiye ve polisin incelemesi devam ediyor.
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