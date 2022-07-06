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MERSİN’DE YANGIN: İKİ İŞ YERİ VE BOŞ BİR EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Mersin’in Silifke ilçesinde çıkan yangında iki iş yeri ve boş bir ev kullanılamaz hale geldi.
ASAYİŞ 06.07.2022, 17:26 07.07.2022, 11:14
Mersin’in Silifke ilçesinde çıkan yangında iki iş yeri ve boş bir ev kullanılamaz hale geldi.
Saray Mahallesi 106. Sokak’ta bulunan Özlem İş Hanı’nda çıkan yangında muhasebeci ve harita mühendislik bürosu yanarak kül olurken, boş bir ev de küle döndü. Henüz nasıl çıktığı belirlenemeyen yangın sebebiyle duvarda asılı olan klima motorları yanarak zemine düştü.
Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede yangına müdahale eden itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü.
Yangın nedeniyle kimse zarar görmezken, iş yerlerinde ve boş evde maddi hasar meydana geldi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İHA
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