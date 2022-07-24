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MERSİN'DE TRAFİK KAZASI : 1 ÖLÜ
Mersin’in Mut ilçesine meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
ASAYİŞ 24.07.2022, 09:10 24.07.2022, 12:29
Mersin’in Mut ilçesine meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre kaza, Mut-Söğütözü Yaylası yolunda meydana geldi. Mustafa Arıcı’nın kullandığı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptıkları kontrolde sürücü Mustafa Arıcı’nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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