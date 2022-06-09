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MERSİN’DE TRAFİK KAZASI: 1 ÖLÜ
Mersin’in Bozyazı ilçesinde park halindeki tıra arkadan çarpan kadın sürücü hayatını kaybetti.
ASAYİŞ 09.06.2022, 11:22 09.06.2022, 12:28
Mersin’in Bozyazı ilçesinde park halindeki tıra arkadan çarpan kadın sürücü hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Songül B. (41) yönetimindeki otomobil, Anamur istikametine seyir halindeyken Beyreli Mahallesi D-400 Karayolu üzeri Bozyazı Limanı civarında park halindeki otomobile çarptı. Kazada, araçta sıkışarak hayatını kaybeden kadın sürücünün cenazesi, otopsi için Anamur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
Kaynak: İHA
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