MERSİN’DE TRAFİK KAZASI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

Mersin’in Anamur ilçesinde otomobilin çarptığı yaya öldü, ona yardıma gidene kadına da başka bir araç çarparak yaralanmasına neden oldu.

Kaza, ilçeye bağlı Çeltikçi Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir otomobil, Ayhan Yılmaz’a çarptı. Sürücü otomobille kaçarken, Yılmaz’ı yerde gören Naciye Abun yardıma koştu ancak ona da başka bir otomobil çarpıp kaçtı. Çevredekilerin kazayı fark etmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Yılmaz’ın hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralı Naciye Abun, devlet hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan kazaya karışıp kaçan 2 sürücünün tespit edilip yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.