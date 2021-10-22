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MERSİN’DE TRAFİK KAZALARI YÜZDE 33 AZALDI

Mersin İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri, değerlendirme toplantısı yaptı.

ASAYİŞ 22.10.2021, 16:05 22.10.2021, 16:17
MERSİN’DE TRAFİK KAZALARI YÜZDE 33 AZALDI

Mersin İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri, değerlendirme toplantısı yaptı.

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda 2021 yılının ilk 9 ayındaki veriler değerlendirildi. Yapılan değerlendirmede bir önceki yıla göre ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarında yüzde 33, motosiklet kazalarında yüzde 29, traktör kazalarında yüzde 65 ve yaya kazalarında yüzde 53 azalma başarısı yakalandığı belirtildi.

Toplantıda Tuğgeneral Çarıkcıoğlu, başarılı olan trafik timlerini ödüllendirdi.

Toplantı sonunda İçişleri Bakanlığınca uygulamaya konulan Trafik Güvenliği Eylem Planı ve Strateji Belgesi doğrultusunda kazaların en aza indirmek için, emniyet kemeri, araç kullanırken cep telefonu ile konuşma, hız denetimi, alkollü araç kullanma ve yayalara öncelik verme hususları başta olmak üzere trafik denetim ve kontrollerinin etkin bir şekilde devam ettirileceği ifade edildi.

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