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MERSİN'DE TAMİR İÇİN ALTINA GİRDİĞİ TIR ŞOFÖRÜ HAYATTAN KOPARDI
Mersin’in Tarsus ilçesinde 65 yaşındaki Necmi Yıldız, el frenini çekmeden tamir için altına girdiği tırının hareket etmesi sonucu ezilerek hayatını kaybetti.
ASAYİŞ 31.05.2022, 12:58 31.05.2022, 15:51
Mersin’in Tarsus ilçesinde 65 yaşındaki Necmi Yıldız, el frenini çekmeden tamir için altına girdiği tırının hareket etmesi sonucu ezilerek hayatını kaybetti.
Olay, Tarsus Adana Gaziantep otoyolunun Avadan mevkisinde meydana geldi. 63 B 7601 plakalı tırın sürücüsü Necmi Yıldız, seyir halindeyken alt takımlardan gelen sesler üzerine yol kenarında durdu. Yıldız, tamir için tırın altına girdi. Bu sırada tır hareket edince Yıldız, tekerleklerin altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.
El freninin çekili olmadığı tırın altından çıkarılan ve öldüğü belirlenen Yıldız’ın cesedi otopsi için Tarsus Devlet Hastanesi’ne götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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