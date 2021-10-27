Son Dakika

MERSİN’DE SOSYAL HİZMETLER ÇALIŞANI RÜŞVET ALDIĞI İDDİASIYLA TUTUKLANDI

Mersin’de bir sosyal hizmet çalışanı, kurumdan yardım talebinde bulunan kişiden, talebine olumlu rapor verme karşılığında rüşvet aldığı iddiasıyla tutuklandı.

ASAYİŞ 27.10.2021, 23:11 28.10.2021, 09:14
MERSİN’DE SOSYAL HİZMETLER ÇALIŞANI RÜŞVET ALDIĞI İDDİASIYLA TUTUKLANDI

Mersin’de bir sosyal hizmet çalışanı, kurumdan yardım talebinde bulunan kişiden, talebine olumlu rapor verme karşılığında rüşvet aldığı iddiasıyla tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Toroslar Sosyal Hizmet Merkezinde görevli M.B.’nin bir vatandaştan rüşvet istediğine yönelik duyum alındı. Eylül ayı başında söz konusu vatandaşla görüşerek beyanını alan kurum yetkilileri, memur hakkında Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca suç duyurusunda bulundu.

Şikayet üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, teknik ve fiziki takibe aldıkları M.B.’yi, sosyal yardım ödeneği bağlama vaadinde bulunduğu şahıstan kurum dışında rüşvet alırken suçüstü yakaladı.

Üzerinde bir miktar para da ele geçirilen şüpheli, işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Veysel Topkaya olayı doğrulayarak, soruşturmanın kendilerine gelen şikayet üzerine başlatıldığını söyledi. Topkaya, yakalandıktan sonra tutuklanan memurun aynı gün açığa alındığını ve hakkında idari soruşturma başlatıldığını belirtti.

banner290
Yorumlar (0)
23
hafif yağmur
Namaz Vakti 28 Ekim 2021
İmsak 05:34
Güneş 06:54
Öğle 12:30
İkindi 15:29
Akşam 17:57
Yatsı 19:12
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 10 24
2. Hatayspor 10 20
3. Beşiktaş 10 20
4. Alanyaspor 10 20
5. Fenerbahçe 10 19
6. Karagümrük 10 18
7. Konyaspor 10 17
8. Galatasaray 10 17
9. Altay 10 15
10. Adana Demirspor 10 13
11. Başakşehir 10 12
12. Gaziantep FK 10 12
13. Öznur Kablo Yeni Malatya 10 12
14. Sivasspor 10 11
15. Kayserispor 10 11
16. Giresunspor 10 9
17. Antalyaspor 10 9
18. Göztepe 10 8
19. Kasımpaşa 10 6
20. Rizespor 10 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 10 24
2. Ankaragücü 10 24
3. Eyüpspor 10 20
4. Erzurumspor 10 19
5. Bandırmaspor 10 18
6. Kocaelispor 9 16
7. Tuzlaspor 9 14
8. Gençlerbirliği 9 14
9. Samsunspor 9 12
10. Boluspor 9 11
11. Bursaspor 9 11
12. Menemenspor 10 11
13. İstanbulspor 9 10
14. Denizlispor 9 10
15. Altınordu 10 10
16. Adanaspor 10 9
17. Manisa FK 10 9
18. Ankara Keçiörengücü 9 7
19. Balıkesirspor 9 6
Takımlar O P
1. Chelsea 9 22
2. Liverpool 9 21
3. Man City 9 20
4. West Ham 9 17
5. Brighton 9 15
6. Tottenham 9 15
7. M. United 9 14
8. Everton 9 14
9. Leicester City 9 14
10. Arsenal 9 14
11. Wolverhampton 9 13
12. Brentford 9 12
13. Aston Villa 9 10
14. Watford 9 10
15. Crystal Palace 9 9
16. Southampton 9 8
17. Leeds United 9 7
18. Burnley 9 4
19. Newcastle 9 4
20. Norwich City 9 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 10 21
2. Sevilla 10 21
3. Real Betis 11 21
4. Real Sociedad 10 21
5. Rayo Vallecano 11 19
6. Osasuna 11 19
7. Atletico Madrid 9 18
8. Athletic Bilbao 10 17
9. Barcelona 10 15
10. Espanyol 11 14
11. Valencia 11 13
12. Mallorca 11 13
13. Villarreal 10 12
14. Celta de Vigo 10 10
15. Elche 11 10
16. Deportivo Alaves 10 9
17. Cádiz 11 8
18. Granada 9 7
19. Levante 10 5
20. Getafe 10 2
sanalbasin.com üyesidir