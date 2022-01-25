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MERSİN’DE SAHTE İÇKİ VE KAÇAK SİGARA OPERASYONU
Mersin’de jandarma ekipleri, Erdemli ilçesinde düzenledikleri operasyonda 11 litre sahte içki ile 6 bin 800 adet kaçak sigara ele geçirdi.
ASAYİŞ 25.01.2022, 09:09 25.01.2022, 09:42
Mersin’de jandarma ekipleri, Erdemli ilçesinde düzenledikleri operasyonda 11 litre sahte içki ile 6 bin 800 adet kaçak sigara ele geçirdi.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler Erdemli ilçesi Limonlu Mahallesinde bir iş yerinde sahte alkollü içki ve kaçak sigara satışı yapıldığını tespit etti. Bunun üzerine belirlenen adrese operasyon yapan ekipler, 11 litre sahte içki ile 6 bin 800 adet kaçak sigara ele geçirdi.
İş yeri sahibi ekipler tarafından gözaltına alınarak, jandarmaya götürüldü.
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