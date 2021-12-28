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MERSİN’DE SAHTE ALKOL UYGULAMASI
Mersin’in Erdemli ve Mut ilçelerinde jandarma ekipleri, sahte alkole yönelik uygulama yaptı.
ASAYİŞ 28.12.2021, 11:51 28.12.2021, 12:33
Mersin’in Erdemli ve Mut ilçelerinde jandarma ekipleri, sahte alkole yönelik uygulama yaptı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, son günlerde meydana gelen sahte alkol ölümleri ve yılbaşı öncesinde denetimler sıklaştırıldı. Erdemli ve Mut ilçelerinde alkollü restoran ve tekel büfelerinde sahte ve bandrolsüz alkollü içki denetimi yapan ekipler, bandrolsüz 18 litre rakı ve 4 litre viski, 3 adet anason kiti, 10 gram kubar esrar, 5 gram metamfetamin, 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ve 3 sentetik hap ile 1 adet tabanca ele geçirdi.
Sahte ve bandrolsüz alkollü içki satışı yapan 5 kişi hakkında adli işlem yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 2 kişi de gözaltına alındı.
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