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MERSİN’DE SAHTE 23 BİN EURO ELE GEÇİRİLDİ
Mersin’in Tarsus ilçesinde bir iş yerinde yapılan aramada sahte 23 bin euro ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
ASAYİŞ 13.01.2022, 12:14 13.01.2022, 12:55
Mersin’in Tarsus ilçesinde bir iş yerinde yapılan aramada sahte 23 bin euro ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarsus ilçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, Şahin Mahallesinde bir iş yerinde sahte para kullanıldığını tespit etti. Bunun üzerine belirlenen adrese operasyon yapan ekipler, 46 adet 500’lük banknotlar şeklinde 23 bin sahte euro ele geçirdi.
Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alınarak, emniyete götürüldü.
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