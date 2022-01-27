MERSİN’DE PKK/KCK OPERASYONU: 1 GÖZALTI

Mersin’in Tarsus ilçesinde PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan 1 şahsa yönelik operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyonda M.E.B. gözaltına alınırken, şahsın ikametinde yapılan aramada 1 cep telefonu, 1 kilogramlık tütün, 5 tütün sarma makinesi, 6 paket makaronla sarılı vaziyette sigara, 1 paket boş makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemleri devam ediyor.