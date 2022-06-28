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MERSİN’DE OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YAYA HAYATINI KAYBETTİ
Mersin’in Erdemli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
ASAYİŞ 28.06.2022, 11:19
Mersin’in Erdemli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, kaza, Alata Mahallesi’nde Yavuz Sultan Selim Bulvarı üzerinde meydana geldi. Mersin Antalya istikametinde seyreden E.E. yönetimindeki 42 FF 848 plakalı otomobil yaya olarak karşıya geçmeye çalışan Osman Güler’e çarptı. Ağır yaralanan Güler, ambulansla ilçe devlet hastanesi acil servisine kaldırıldı. Güler, burada tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Kaynak: İHA
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