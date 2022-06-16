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MERSİN’DE OTOMOBİL SULAMA KANALINA UÇTU:2 ÖLÜ
Mersin’in Anamur ilçesinde sulama kanalına uçan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.
ASAYİŞ 16.06.2022, 11:44 16.06.2022, 13:29
Mersin’in Anamur ilçesinde sulama kanalına uçan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, gece saat 04.30 sularında 23 Nisan Caddesi’nde otogar istikametinden merkeze doğru seyir halinde olan 33 LE 091 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına düştü. Su dolu kanala ters bir şekilde düşen otomobilin içinde bulunan Barış Tekin ile Onur Çapkur dışarı çıkamadı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucunda 2 kişiyi araçtan çıkardı. Hayatını kaybettiği belirlenen 2 kişinin cenazeleri, otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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