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MERSİN’DE OTOBÜSTE 2 BİN 100 ADET ECSTASY HAP ELE GEÇİRİLDİ
Mersin polisi, şehirlerarası seyahat firmasına ait bir otobüste yaptığı aramada 2 bin 100 adet ecstasy uyuşturucu hap ele geçirdi.
ASAYİŞ 29.11.2021, 11:03 29.11.2021, 11:39
Mersin polisi, şehirlerarası seyahat firmasına ait bir otobüste yaptığı aramada 2 bin 100 adet ecstasy uyuşturucu hap ele geçirdi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda merkez Toroslar ilçesinde faaliyet gösteren şehirlerarası seyahat firmasına ait bir otobüste uyuşturucu bulunduğu ihbarını alan ekipler, harekete geçti. Belirlenen otobüste narkotik dedektör köpeğinin de katılımıyla arama yapan ekipler, 2 bin 100 adet ecstasy uyuşturucu hap ele geçirdi.
Olayla ilgili B.K. isimli şahıs gözaltına alındı.
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