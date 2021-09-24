MERSİN’DE KOCA DEHŞETİ... EŞİNİ VE BALDIZINI VURUP İNTİHAR ETTİ

Edinilen bilgiye göre, şiddetli geçimsizlikten dolayı Özkan K. İle eşi Fatma K. Ocak ayından bu zamana kadar ayrılarak mahkemelik oldular. Bundan dolayı Fatma K. Ablası Özge K’nin Silifke’nin Pazarkaşı Mahallesi 363 Sokakta bulunan evine taşındı. 13 Ekim 2021 tarihinde Mahkemeleri olacak olan Özkan K., Baldızının evine giderek tabanca ile eşini ve baldızını vurduktan sonra intihar etti.

Çevreden silah sesini duyan vatandaşların olayı polis ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Sağlık Ekipleri Fatma K.’yi tüm müdahalelere rağmen kurtaramazken, Özge K ve Özkan K. ağır yaralı olarak Silifke Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerine gelen Özge ve Fatma K’nin annesi, babası ve yakınları sinir krizi geçirdi.

Özge K’nin eşinden ayrı bir çocuğu ile birlikte yaşadığı, Fatma K’nin ise 2 çocuğu olduğu öğrenildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.