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MERSİN’DE KAYBOLAN ALZHEİMER HASTASI İÇİN ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI
Mersin'in Aydıncık ilçesinde ailesinin kayıp müracaatında bulunduğu 87 yaşındaki Alzheimer hastasının bulunması için çalışma başlatıldı.
ASAYİŞ 14.04.2022, 10:41
Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezine yakın Yeni Mahalle'de yaşayan 87 yaşındaki Alzheimer hastası Mustafa Kuş'un (87) yakınları, dün akşam jandarmaya kayıp müracaatında bulundu. Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, ilçenin doğu kısmında ormanlık alanın girişindeki güvenlik kameralarından yaşlı adamın görüntülerini tespit etti. Çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştıran ekipler, arama-kurtarma çalışması başlattı. Arama çalışmalarına Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri ile AFAD, AKUT, jandarma ekipleri ve vatandaşlar katıldı. İz takip ve canlı arama kurtarma köpeklerinin de yer aldığı çalışmaların devam ettiği bildirildi.
Kaynak: İHA
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