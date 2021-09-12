Flaş HaberTARSUS İDMAN YURDU İLK 3 PUANINI ALDI
Son Dakika
MERSİN'DE KAMYON DEVRİLDİ : 1 ÖLÜ 2 YARALI
Mersin’in Mut ilçesinde saman yüklü kamyon devrildi. 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
ASAYİŞ 12.09.2021, 00:19 12.09.2021, 20:01
Mersin’in Mut ilçesinde saman yüklü kamyon devrildi. 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İsa Altıkat yönetimindeki 33 UH 313 plakalı kamyon, Karaman Mut istikametine seyir halinde iken, Dikili taş mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kamyonda bulunan Kerim Pantık olay yerinde hayatını kaybederken durumları ağır olan sürücü İsa Altıkat ve Musa Kostak ağır yaralı olarak 112 ambulanslarla Mut Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
32°
açık
Namaz Vakti 13 Eylül 2021
|İmsak
|04:48
|Güneş
|06:10
|Öğle
|12:45
|İkindi
|16:20
|Akşam
|19:09
|Yatsı
|20:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|4
|10
|2. Trabzonspor
|4
|10
|3. Fenerbahçe
|4
|10
|4. Konyaspor
|4
|10
|5. Galatasaray
|4
|8
|6. Hatayspor
|4
|7
|7. Karagümrük
|4
|7
|8. Kayserispor
|4
|7
|9. Altay
|4
|6
|10. Malatyaspor
|4
|6
|11. Göztepe
|4
|5
|12. Kasımpaşa
|4
|5
|13. Antalyaspor
|3
|4
|14. Alanyaspor
|3
|3
|15. Sivasspor
|4
|2
|16. Adana Demirspor
|4
|2
|17. Gaziantep FK
|3
|1
|18. Rizespor
|4
|1
|19. Başakşehir
|4
|0
|20. Giresunspor
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|4
|12
|2. Manisa FK
|4
|9
|3. Eyüpspor
|4
|9
|4. Erzurumspor
|4
|9
|5. Ankaragücü
|4
|8
|6. Tuzlaspor
|3
|7
|7. Samsunspor
|3
|6
|8. Bandırmaspor
|4
|6
|9. Adanaspor
|4
|5
|10. Ankara Keçiörengücü
|4
|4
|11. Altınordu
|4
|4
|12. Kocaelispor
|4
|4
|13. İstanbulspor
|3
|3
|14. Boluspor
|3
|3
|15. Balıkesirspor
|2
|3
|16. Denizlispor
|4
|3
|17. Menemenspor
|4
|3
|18. Bursaspor
|4
|1
|19. Gençlerbirliği
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. M. United
|4
|10
|2. Chelsea
|4
|10
|3. Liverpool
|4
|10
|4. Man City
|4
|9
|5. Brighton
|4
|9
|6. Tottenham
|4
|9
|7. West Ham
|4
|8
|8. Everton
|3
|7
|9. Leicester City
|4
|6
|10. Brentford
|4
|5
|11. Crystal Palace
|4
|5
|12. Aston Villa
|4
|4
|13. Wolverhampton
|4
|3
|14. Southampton
|4
|3
|15. Watford
|4
|3
|16. Arsenal
|4
|3
|17. Leeds United
|4
|2
|18. Burnley
|3
|1
|19. Newcastle
|4
|1
|20. Norwich City
|4
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|10
|2. Valencia
|4
|10
|3. Atletico Madrid
|4
|10
|4. Real Sociedad
|4
|9
|5. Athletic Bilbao
|4
|8
|6. Sevilla
|3
|7
|7. Barcelona
|3
|7
|8. Mallorca
|4
|7
|9. Osasuna
|4
|5
|10. Rayo Vallecano
|4
|4
|11. Villarreal
|3
|3
|12. Levante
|4
|3
|13. Real Betis
|3
|2
|14. Elche
|3
|2
|15. Espanyol
|4
|2
|16. Cádiz
|4
|2
|17. Granada
|3
|2
|18. Celta de Vigo
|4
|1
|19. Getafe
|3
|0
|20. Deportivo Alaves
|3
|0
Günlük GazetelerTümü