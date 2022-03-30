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MERSİN’DE KAÇAK SİGARA SATAN KİŞİ YAKALANDI
Mersin’de jandarma ekipleri, bir iş yerinde yaptığı aramada 510 adet dolu makaron, bin adet boş makaron ile 33 kilogram tütün ele geçirirken, 1 kişiyi gözaltına aldı.
ASAYİŞ 30.03.2022, 10:16 30.03.2022, 10:30
Mersin’de jandarma ekipleri, bir iş yerinde yaptığı aramada 510 adet dolu makaron, bin adet boş makaron ile 33 kilogram tütün ele geçirirken, 1 kişiyi gözaltına aldı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler Gülnar ilçesi Büyükeceli Mahallesinde 1 şahsın iş yerinde kaçak sigara satışı yaptığını tespit etti. Bunun üzerine belirlenen adrese operasyon yapan ekipler şahsı gözaltına alırken, yaptığı aramalarda 510 adet dolu makaron, bin adet boş makaron ile 33 kilogram tütün ele geçirdi.
Gözaltına alınan şahıs işlemleri yapılmak üzere jandarmaya götürüldü.
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