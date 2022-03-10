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MERSİN’DE KAÇAK SİGARA İMALATHANESİNE OPERASYON: 4 GÖZALTI
Mersin’de kaçak sigara imalatı ve satışı yapan kişilere yönelik gerçekleştirilen operasyonda 4 kişi gözaltına alınırken, çok miktarda sigara ele geçirildi.
ASAYİŞ 10.03.2022, 09:58
Mersin’de kaçak sigara imalatı ve satışı yapan kişilere yönelik gerçekleştirilen operasyonda 4 kişi gözaltına alınırken, çok miktarda sigara ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Toroslar, Erdemli ve Silifke ilçelerinde kaçak sigara imalatı ve satışı yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik üç ayrı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 37 bin 260’ı dolu 155 bin 260 adet makaron, 159 kilogram kıyılmış tütün, 8 adet elektrikli makaron doldurma makinası ile 4 adet kompresör ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüphelinin Jandarma Komutanlığındaki sorgusunun sürdüğü bildirildi.
Kaynak: İHA
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